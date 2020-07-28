Аналітик назвав умови для послаблення курсу гривні цього тижня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Стабілізація на валютному ринку може виявитися короткочасною

На поточному тижні курс долара продовжить коливатися і знову спробує перетнути позначку 28 гривень. Знеціненню гривні сприятиме погашення держоблігацій та купівля валюти за ці кошти.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень НБУ продав майже 350 млн доларів протягом трьох днів, чим зупинив послаблення гривні.

"Стабілізація курсу гривні може виявитися короткочасною, оскільки цього тижня відбудуться значні виплати за ОВДП і частина з цих коштів буде спрямована на валютний ринок", - вважає експерт.

За йо словами, значну роль відіграватимуть і інтервенції НБУ, адже через те, що не збігаються податкові платежі з відшкодуванням ПДВ, можуть відбутися чергові коливання курсу на ринку, що потребуватимуть втручання НБУ.

"Тому ми очікуємо, що курс продовжить коливатися і спробує перетнути позначку 28 грн/долар у бік послаблення гривні", - додав він.

Як нагадав аналітик групи ICU, на минулому тижні призначення нового голови НБУ не посприяло стабілізації курсу гривні, і НБУ у вівторок повернувся на ринок з інтервенціями. Ці інтервенції були посилені цілою низкою новин. У четвер НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6% попри переважні очікування щодо її зниження. А на додаток до цього було підписано нову угоду з ЄС щодо 1,2 млрд євро фінансування та успішно завершено другу спробу розміщення єврооблігацій на 2 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, курс долара на відкритті міжбанку 28 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,67 гривень за долар.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 20-27 липня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 347,80 млн доларів для підтримки курсу гривні.