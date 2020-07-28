ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Аналітик назвав умови для послаблення курсу гривні цього тижня

Київ, Вівторок 28 липня 2020 12:59
Аналітик назвав умови для послаблення курсу гривні цього тижня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Стабілізація на валютному ринку може виявитися короткочасною

На поточному тижні курс долара продовжить коливатися і знову спробує перетнути позначку 28 гривень. Знеціненню гривні сприятиме погашення держоблігацій та купівля валюти за ці кошти.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень НБУ продав майже 350 млн доларів протягом трьох днів, чим зупинив послаблення гривні.

"Стабілізація курсу гривні може виявитися короткочасною, оскільки цього тижня відбудуться значні виплати за ОВДП і частина з цих коштів буде спрямована на валютний ринок", - вважає експерт.

За йо словами, значну роль відіграватимуть і інтервенції НБУ, адже через те, що не збігаються податкові платежі з відшкодуванням ПДВ, можуть відбутися чергові коливання курсу на ринку, що потребуватимуть втручання НБУ.

"Тому ми очікуємо, що курс продовжить коливатися і спробує перетнути позначку 28 грн/долар у бік послаблення гривні", - додав він.

Як нагадав аналітик групи ICU, на минулому тижні призначення нового голови НБУ не посприяло стабілізації курсу гривні, і НБУ у вівторок повернувся на ринок з інтервенціями. Ці інтервенції були посилені цілою низкою новин. У четвер НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6% попри переважні очікування щодо її зниження. А на додаток до цього було підписано нову угоду з ЄС щодо 1,2 млрд євро фінансування та успішно завершено другу спробу розміщення єврооблігацій на 2 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, курс долара на відкритті міжбанку 28 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,67 гривень за долар.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 20-27 липня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 347,80 млн доларів для підтримки курсу гривні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Курс долара Новини України курс НБУКурс гривніКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся