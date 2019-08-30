ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси    30.08.2019 - 10:45
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 30 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 25,20 гривень за долар, курс купівлі до 25,18 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 27,81 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,1800 - 25,2000 грн/долар, євро 27,7936 - 27,8107 грн/євро, російський рубль 0,3790 - 0,3794 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,1800

25,2000

EUR/UAH

27,7936

27,8107

RUB/UAH

0,3790

0,3794

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 29 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1900 - 25,2100 грн/долар, євро 27,8676 - 27,8873 грн/євро, російський рубль 0,3779 - 0,3783 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,23 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 серпня встановлено на такому рівні: 2523,229 гривень за 100 доларів (+1,0434 гривень).

НБУ на 30 серпня підвищив офіційний курс долара Курс долара знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс рубляКурс євро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся