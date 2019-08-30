Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 30 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 25,20 гривень за долар, курс купівлі до 25,18 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 27,81 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,1800 - 25,2000 грн/долар, євро 27,7936 - 27,8107 грн/євро, російський рубль 0,3790 - 0,3794 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1800 25,2000 EUR/UAH 27,7936 27,8107 RUB/UAH 0,3790 0,3794

Нагадаємо, 29 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1900 - 25,2100 грн/долар, євро 27,8676 - 27,8873 грн/євро, російський рубль 0,3779 - 0,3783 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,23 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 серпня встановлено на такому рівні: 2523,229 гривень за 100 доларів (+1,0434 гривень).