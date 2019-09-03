Курс долара 3 вересня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 25,36 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 27,87 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,13 (25,07 - 2 вересня), продажу - 25,36 (25,30 - 2 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,41 (27,45 - 2 вересня), продажу - 27,87 (27,92 - 2 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,45 - 2 вересня), продажу 3,85 (3,84 - 2 вересня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,95-25,60 грн/долар, трохи підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 25,34 гривень за долар, курс купівлі до 25,32 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 27,72 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,30 гривень за долар, підвищивши його в порівнянні з 2 вересня (25,25). Таким чином, офіційний курс на 4 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Зазначимо, Національний банк заявив про зниження напруги у фінансовому секторі України. Поточна динаміка Індексу фінансового стресу показує, що в даний час він наблизився до значень, які були зафіксовані після кризи 2008-2009 років.

У той же час, за даними НБУ, валютний ринок залишається досить вразливим до шоків як внутрішніх, так і зовнішніх. Зокрема, залишаються суттєвими внутрішні політичні і геополітичні ризики, пов'язані зокрема з триваючим військовим конфліктом на Сході України.