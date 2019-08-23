Курс долара 23 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 серпня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 25,21 гривень за долар, курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 28,03 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,96 (25,01 - 22 серпня), продажу - 25,21 (25,26 - 22 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,56 (27,63 - 22 серпня), продажу - 28,03 (28,08 - 22 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,49 - 22 серпня), продажу 3,88 (3,87 - 22 серпня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,80-25,40 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 25,10 гривень за долар, курс купівлі до 25,07 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 27,86 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,05 гривень за долар, не змінивши його порівняно з 22 серпня (25,05). Таким чином, офіційний курс на 27 серпня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, у звіті Ради з фінансової стабільності наголошується, що набуття чинності нового валютного законодавства не спричинило нестабільність на валютному ринку України. Зокрема, стабільність на ринку зберігалася в т. год. числі завдяки пропозиції валюти з боку експортерів та надходження переказів від трудових мігрантів. Додатковим фактором пропозиції валюти в 2019 році стало зростання інвестицій нерезидентів в ОВДП.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурий заявив, що оптимальним курсом гривні до долара є ринковий курс. При цьому Національний банк України не збирається повертатися до політики фіксованого курсу.