Курс долара 16 вересня зростає після оновлення багаторічних мінімумів

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 24,89 гривень за долар, курс євро виріс на 5 копійок до 27,59 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,65 (24,61 - 13 вересня), продажу - 24,89 (24,86 - 13 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,14 (27,11 - 13 вересня), продажу - 27,58 (27,54 - 13 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,51 (3,48 - 13 вересня), продажу 3,88 (3,86 - 13 вересня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,50-25,10 грн/долар, трохи підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 24,75 гривень за долар, курс купівлі до 24,71 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 27,41 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,76 гривень за долар, підвищивши його в порівнянні з 13 вересня (24,68). Таким чином, офіційний курс на 16 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 9-13 вересня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 198,0 млн доларів, що в 1,7 рази більше, ніж тижнем раніше (114,5 млн доларів). Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1879,09 млн грн до 88088,22 млн грн.

Як прогнозують аналітики, протягом наступного тижня очікується зниження курсу долара до гривні. За прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.