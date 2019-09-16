Курс долара 16 вересня знизився до мінімуму з початку 2016 року

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Востаннє долар був дешевше у січні 2016 року

Національний банк України (НБУ) на 16 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,71 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 вересня, встановлений на такому рівні 2471,0681 гривень за 100 доларів (-12,0503 гривень).

При цьому курс долара на 13 вересня становить 2483,1184 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 13 вересня - 2483,1184 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (24 січня серпня 2016 року) - 2452,174 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, 13 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 24,71 гривень за долар, курс купівлі до 24,68 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 27,43 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,68 гривень за долар, знизивши його порівняно з 12 вересня (24,86).

У той же час в обмінних пунктах України 13 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 24,86 гривень за долар, курс євро знизився на 6 копійок до 27,54 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,61 (24,77 - 12 вересня), продажу - 24,86 (24,99 - 12 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,11 (27,16 - 12 вересня), продажу - 27,54 (27,60 - 12 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,47 - 12 вересня), продажу 3,86 (3,85 - 12 вересня) грн за 10 рублів.