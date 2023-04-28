Курс доллара вырос в конце месяца: сколько стоит валюта в Украине 28 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 38,00 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,80 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 37,40 грн (37,35 - 27 апреля)

продажа - 38,00 грн (37,95 - 27 апреля) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 41,00 грн (40,95 грн - 27 апреля),

продажа - 41,80 грн (41,75 - 27 апреля) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,40 грн (8,40 - 27 апреля),

продажа - 8,90 грн (8,90 - 27 апреля) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 28 апреля составляет 40,3461 гривен за евро (-0,0457 гривен).