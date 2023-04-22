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Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов из резервов 2,3 раза

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Украина, Суббота 22 апреля 2023 08:22
Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов из резервов 2,3 раза Фото: НБУ увеличил продажу валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 17 по 21 апреля 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 560,07 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты в 2,3 раза по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 242,92 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 62,30 млн долларов и продал 8 172,73 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 8 110,43 млн долларов.

Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов из резервов 2,3 раза

Отметим, НБУ в марте сократил продажу валюты на межбанке на 31,3% по сравнению с февралем до 1 669,0 млн долларов.

Пока в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.

Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались до конца июня 2023 года подготовить стратегию перехода к более гибкому обменному курсу.

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