Курс долара зріс наприкінці місяця: скільки коштує валюта в Україні 28 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 квітня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 38,00 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,80 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,40 грн (37,35 – 27 квітня)

продаж – 38,00 грн (37,95 – 27 квітня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 41,00 грн (40,95 грн – 27 квітня),

продаж – 41,80 грн (41,75 – 27 квітня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,40 грн (8,40 – 27 квітня),

продаж – 8,90 грн (8,90 – 27 квітня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 28 квітня становить 40,3461 грн за євро (-0,0457 грн).