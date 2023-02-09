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Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 9 февраля

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Украина, Четверг 09 февраля 2023 10:56
Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 9 февраля Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,20 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 43,05 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,55 грн (39,60 - 8 февраля)
  • продажа - 40,20 грн (40,25 - 8 февраля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 42,10 грн (42,20 - 8 февраля),
  • продажа - 43,05 грн (43,10 - 8 февраля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 9,00 грн (9,00 - 8 февраля),
  • продажа - 9,25 грн (9,25 - 8 февраля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 9 февраля составляет 39,2564 гривен за евро (+0,1079 грн).

Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 9 февраля

Напомним, по данным НБУ, в январе 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине вырос на 0,8% до 40,50 гривен. До этого курс падал в течение трех месяцев подряд.

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