Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 9 февраля
В обменных пунктах Украины сегодня, 9 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,20 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 43,05 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,55 грн (39,60 - 8 февраля)
- продажа - 40,20 грн (40,25 - 8 февраля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 42,10 грн (42,20 - 8 февраля),
- продажа - 43,05 грн (43,10 - 8 февраля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 9,00 грн (9,00 - 8 февраля),
- продажа - 9,25 грн (9,25 - 8 февраля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 9 февраля составляет 39,2564 гривен за евро (+0,1079 грн).
Напомним, по данным НБУ, в январе 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине вырос на 0,8% до 40,50 гривен. До этого курс падал в течение трех месяцев подряд.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.