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Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 9 лютого

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Україна, Четвер 09 лютого 2023 10:56
Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 9 лютого Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,20 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 43,05 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,55 грн (39,60 – 8 лютого)
  • продаж – 40,20 грн (40,25 – 8 лютого) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 42,10 грн (42,20 – 8 лютого),
  • продаж – 43,05 грн (43,10 – 8 лютого) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля - 9,00 грн (9,00 - 8 лютого),
  • продаж – 9,25 грн (9,25 – 8 лютого) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 9 лютого становить 39,2564 грн за євро (+0,1079 грн).

Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 9 лютого

Нагадаємо, за даними НБУ, у січні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні зріс на 0,8% - до 40,50 гривень. До цього курс падав упродовж трьох місяців поспіль.

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