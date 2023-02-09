Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 9 лютого
В обмінних пунктах України сьогодні, 9 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,20 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 43,05 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,55 грн (39,60 – 8 лютого)
- продаж – 40,20 грн (40,25 – 8 лютого) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 42,10 грн (42,20 – 8 лютого),
- продаж – 43,05 грн (43,10 – 8 лютого) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля - 9,00 грн (9,00 - 8 лютого),
- продаж – 9,25 грн (9,25 – 8 лютого) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 9 лютого становить 39,2564 грн за євро (+0,1079 грн).
Нагадаємо, за даними НБУ, у січні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні зріс на 0,8% - до 40,50 гривень. До цього курс падав упродовж трьох місяців поспіль.
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