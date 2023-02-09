Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 9 лютого

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,20 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 43,05 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 9 лютого становить 39,2564 грн за євро (+0,1079 грн).

Нагадаємо, за даними НБУ, у січні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні зріс на 0,8% - до 40,50 гривень. До цього курс падав упродовж трьох місяців поспіль.

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