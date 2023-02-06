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Курс доллара в начале 2023 года вырос после трех месяцев снижения

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Украина, Понедельник 06 февраля 2023 15:58
Курс доллара в начале 2023 года вырос после трех месяцев снижения Фото: курс доллара немного вырос (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине вырос на 0,8% до 40,52 гривен. До этого курс падал в течение трех месяцев подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По данным НБУ, объем продажи банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за январь 1 268,0 млн долларов. При этом у населения купили 1 074,5 млн долларов.

Большинство сделок провели небанковские финансовые учреждения. Они продали населению 884,9 млн долларов и купили 886,8 млн долларов.

Курс доллара в начале 2023 года вырос после трех месяцев снижения

Напомним, за 2022 год курс доллара на наличном рынке вырос на 47,7% до 40,19 гривен за доллар.

Отметим, НБУ не меняет официальный курс гривны к доллару с 21 июля 2022 года - 36,6 гривен за доллар.

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