Курс доллара приостановил стремительный рост: сколько стоит валюта в обменниках

По состоянию на утро 24 августа средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 38,65 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 42,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,00 гривен, евро по 41,40 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 39,7245 гривен за доллар. Официальный курс евро на 24 августа составляет 39,5343 гривен за евро (-0,2743 гривен).

Рост курса доллара

Отметим, курс доллара начал рост с начала прошлой недели. За это время доллар подорожал примерно на 1 гривну - с уровня 37,60 до 38,65 гривен за доллар.

Напомним, курс доллара снижался в течение нескольких месяцев. Однако в конце июля курс вырос на 50 копеек. В НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке нормален и что отслеживают ситуацию. Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что в центробанке не рассматривают ситуативные коррекции как свидетельство того, что меняется тренд.

Отметим, НБУ планирует перейти к гибкому курсу доллара, что подразумевает контроль и при необходимости, корректировку ситуации на рынке.

В частности, НБУ, "по мере формирования надлежащих макроэкономических и финансовых предпосылок НБУ отойдет от фиксации официального курса к большей гибкости обменного курса, колебания которого должны отражать изменения спроса и предложения валюты на рынке".

Сроки перехода к гибкому курсообразованию НБУ не называет, отмечая, что это произойдет "в перспективе".