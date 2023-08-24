Курс долара призупинив стрімке зростання: скільки коштує валюта в обмінниках

Станом на ранок 24 серпня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 38,65 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 42,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,00 грн, євро по 41,40 грн.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 39,7245 гривень за долар. Офіційний курс євро на 24 серпня становить 39,5343 гривні за євро (-0,2743 гривні).

Зростання курсу долара

Зазначимо, курс долара розпочав зростання з початку минулого тижня. За цей час долар подорожчав приблизно на 1 гривню - з рівня 37,60 до 38,65 гривень за долар.

Нагадаємо, курс долара знижувався протягом кількох місяців. Проте наприкінці липня курс зріс на 50 копійок. У НБУ заявили, що зростання курсу долара на готівковому валютному ринку є нормальним і що відстежують ситуацію. Глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що у центробанку не розглядають ситуативні корекції як свідчення того, що змінюється тренд.

Зазначимо, НБУ планує перейти до гнучкого курсу долара, що передбачає контроль і за необхідності коригування ситуації на ринку.

Зокрема, НБУ, "у міру формування належних макроекономічних та фінансових передумов НБУ відійде від фіксації офіційного курсу до більшої гнучкості обмінного курсу, коливання якого мають відображати зміни попиту та пропозиції валюти на ринку".

Терміни переходу до гнучкого курсоутворення НБУ не називає, наголошуючи, що це станеться "у перспективі".