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Что происходит на наличном валютном рынке: НБУ оценил ситуацию

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Украина, Четверг 27 июля 2023 14:54
Что происходит на наличном валютном рынке: НБУ оценил ситуацию Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рост курса доллара на наличном валютном рынке в последние дни абсолютно нормален. НБУ отслеживает ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Юрия Гелетия на брифинге, который транслировался на Youtube.

Как отметил Гелетий, ситуация на наличном валютном рынке за последнее время "является абсолютно устойчивой, стабильной".

"Нам удалось благодаря мерам НБУ мы наблюдаем сокращение спрэда. В июне прошлого года это было 20% между официальным и наличным курсом, в начале года 10%, сейчас это около 1,5%", - сказал он.

Гелетий считает, что рост курса доллара в последние дни - "это незначительные колебания". "Мы не видим изменения ожиданий. Произошла несущественная коррекция, это абсолютно нормально. Ситуация контролируемая, мы ее мониторим и отслеживаем", - сказал он.

Причины роста курса доллара

Замглавы НБУ сообщил, что на скачок доллара повлияло прекращение работы зернового коридора, активные удары россиян по зерновой инфраструктуре, нашей логистике. "Это, в частности, могло повлиять на это", - сказал Гелетий.

В то же время, НБУ не видит изменения ситуации на безналичном валютном рынке. "Положительная ситуация в отношении населения. Население больше продает валюту, чем покупает", - добавил он.

Стабильная ситуация

Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный отметил, что в центробанке не рассматривают "ситуативные коррекции, которые сейчас происходят на наличном рынке, как определенные факторы, заставляющие нас тревожиться, или свидетельство того, что меняется тренд".

"Нет, ситуация абсолютно устойчивая, контролируемая", - сказал он и добавил, что планы НБУ по либерализации валютного рынка неизменны.

Напомним, в последние дни курс доллара на наличном рынке вырос с 37,30 гривен до 37,65 гривен, и эта тенденция продолжается.

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