Курс доллара перешел к снижению: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться после значительного роста в последние дни. Единая европейская валюта также дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 25 августа средний курс доллара по Украине упал на 10 копеек до 38,55 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 42,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,00 гривен, евро по 41,30 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 39,7245 гривен за доллар. Официальный курс евро на 25 августа составляет 39,655 гривен за евро (+0,1207 гривен).

Рост курса доллара

Напомним, курс доллара пошел вверх в начале прошлой недели и за это время подорожал примерно на 1 гривну.

До этого курс доллара снижался в течение нескольких месяцев, хотя в конце июля курс вырос на 50 копеек. Тогда НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке нормален и что в центробанке не рассматривают ситуативные коррекции как свидетельство того, что меняется тренд.

Рост курса может быть вызван тем, что НБУ планирует перейти к гибкому курсу доллара, что подразумевает контроль и при необходимости, корректировку ситуации на рынке. Сроки перехода к гибкому курсообразованию НБУ не называет, отмечая, что это произойдет "в перспективе".