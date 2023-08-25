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Курс долара перейшов до зниження: свіжий курс в обмінниках

Україна, П'ятниця 25 серпня 2023 12:07
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Курс долара перейшов до зниження: свіжий курс в обмінниках Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватись після значного зростання в останні дні. Єдина європейська валюта також дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 25 серпня середній курс долара Україною впав на 10 копійок до 38,55 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 42,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,00 грн, євро по 41,30 грн.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 39,7245 гривень за долар. Офіційний курс євро на 25 серпня становить 39 655 гривень за євро (+0 1207 гривень).

Курс долара перейшов до зниження: свіжий курс в обмінниках

Зростання курсу долара

Нагадаємо, курс долара пішов на початок минулого тижня і за цей час подорожчав приблизно на 1 гривню.

До цього курс долара знижувався протягом кількох місяців, хоча наприкінці липня курс зріс на 50 копійок. Тоді НБУ заявили, що зростання курсу долара на готівковому валютному ринку є нормальним і що в центробанку не розглядають ситуативні корекції як свідчення того, що змінюється тренд.

Зростання курсу може бути викликане тим, що НБУ планує перейти до гнучкого курсу долара, що передбачає контроль і при необхідності коригування ситуації на ринку. Терміни переходу до гнучкого курсоутворення НБУ не називає, наголошуючи, що це станеться "у перспективі".

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