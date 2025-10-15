Курс доллара в обменниках вырос до 42 гривен

По состоянию на утро 15 октября средний курс продажи вырос на 10 копеек до 42,0 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,50 гривен, евро по 47,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с начала августа.

Официальный курс на 15 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7514 гривен за 1 доллар (+0,1412 грн).

Выше был курс только 5 августа - 41,7901.

Официальный курс евро составит 48,2354 гривен за 1 евро (+0,1007 грн).