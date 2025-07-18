Курс доллара в обменниках упал до 42 гривен, курс евро - ниже 49 гривен
Курс доллара в обменных пунктах Украины снизился до 42 гривен. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 18 июля средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 42,00 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,90 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 48,00 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,73-41,76 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела.
Официальный курс на 18 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8670 гривен за 1 доллар (+0,0541 грн).
Официальный курс евро составит 48,4527 гривен за 1 евро (-0,0670 грн).
Прогноз курса
Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес ждут роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев.
Аналитики в июле 2025 года ухудшили прогноз по курс доллара в течение года до 44,74 грн/доллар. В мае они ожидали курс 44,47 грн/доллар.
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