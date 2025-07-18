Доллар будет дороже: финансовые аналитики ухудшили прогноз по курсу

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес ждут роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ .

Курс доллара

Финансовые аналитики в июле 2025 года ухудшили прогноз по курс доллара в течение года до 44,74 грн/доллар. В мае они ожидали курс 44,47 грн/доллар.

По информации НБУ, девальвационные ожидания банкиров в июле не изменились. Как и апреле они ждут курс на уровне 45,29 грн/доллар.

Население в июне ухудшило ожидания до 43,69 грн/доллар по сравнению с 43,10 грн/доллар в мае.

Руководители предприятий в мае ждали курс 43,84 грн/доллар. Прогноз улучшен по сравнению с февралем (44,23 грн/доллар).