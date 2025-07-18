Курс долара в обмінниках упав до 42 гривень, курс євро - нижче 49 гривень

Курс долара в обмінних пунктах України знизився до 42 гривень. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 18 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8670 гривень за 1 долар (+0,0541 грн).

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,73-41,76 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро по 48,00 гривень.

Станом на ранок 18 липня середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 42,00 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 48,90 гривень.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес чекають зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців.

Аналітики в липні 2025 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом року до 44,74 грн/долар. У травні вони очікували курс 44,47 грн/долар.

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