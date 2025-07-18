Курс долара в обмінниках упав до 42 гривень, курс євро - нижче 49 гривень
Курс долара в обмінних пунктах України знизився до 42 гривень. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 18 липня середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 42,00 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 48,90 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро по 48,00 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,73-41,76 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала.
Офіційний курс на 18 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8670 гривень за 1 долар (+0,0541 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,4527 гривень за 1 євро (-0,0670 грн).
Прогноз курсу
Фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес чекають зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців.
Аналітики в липні 2025 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом року до 44,74 грн/долар. У травні вони очікували курс 44,47 грн/долар.
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