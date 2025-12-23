ua en ru
Курс доллара в обменниках немного снизился

Украина, Вторник 23 декабря 2025 11:35
UA EN RU
Курс доллара в обменниках немного снизился Фото: Курс доллара в обменниках снзился на 4 копейки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 23 декабря снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (22 декабря). Курс евро подрос на 4 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 23 декабря средний курс продажи доллара в обменниках снизился на 4 копейки по сравнению с 22 декабря и составляет 42,38 гривны, при этом курс евро вырос на такую же величину и составил 49,90 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,83 гривны (-0,06 гривны), евро – по 49,24 гривны (+0,01 гривны).

На межбанке в результате торгов 22 декабря курс доллара находился на уровне 42,02-42,05 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 17 копеек ниже закрытия торговой сессии 19 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,41-49,45 гривен, что на 5-7 копеек ниже курса 19 декабря.

Официальный курс

22 декабря Нацбанк снизил курс доллара на 23 декабря на 10 копеек – до 42,15 гривен. Это существенное снижение, предыдущий раз такой уровень курса был 21 ноября. НБУ снижает курс доллара второй день подряд, с 21 декабря стоимость доллара снизилась на 18 копеек.

При этом, официальный курс евро продолжает укрепляться, на 23 декабря она составляет 49,49 гривен, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий рабочий день.

С начала 2025 года официальный курс доллара вырос на 12 копеек (с 42,03 до 42,15 гривен), а курс евро – на 5,8 гривен (с 43,69 до 49,49 гривен). В 2024 году курс доллара вырос на 4 гривны (с 38 до 42 гривен), а евро – на 1,94 гривны (с 41,99 до 43,93 гривны).

