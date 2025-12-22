ua en ru
НБУ снизил курс доллара на 10 копеек

Украина, Понедельник 22 декабря 2025 17:35
UA EN RU
НБУ снизил курс доллара на 10 копеек Фото: Курс доллара упал на 10 копеек (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне – на 10 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 23 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1482 гривен за 1 доллар (-0,10 грн).

НБУ снизил курс доллара на 10 копеек

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,4904 гривен за 1 евро (+0,02 грн).

НБУ снизил курс доллара на 10 копеек

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек – до 42,27-42,30 гривен за доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 19 декабря.

НБУ снизил курс доллара на 10 копеек

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара по сравнению со значением 19 декабря упал на 6 копеек и составляет 42,42 гривен, при этом, курс продажи евро снизился на 3 копейки – до 49,86 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,98 и 49,23 гривен соответственно.

Прогноз курса доллара

Курс доллара на наличном рынке на период 22-28 декабря прогнозируется на уровне 42,3-42,8 гривен (покупка-продажа), а евро – 48-49,75 гривен. Такой прогноз предоставил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

В этот же период курсы, считает банкир, курс на межбанковском рынке прогнозируются в пределах 42,2-42,7 гривен для доллара и 48-49,75 гривен для евро.

Разница между курсами купли-продажи для доллара может составлять до 0,15 гривен на межбанковском рынке, до 0,5-0,6 гривен в коммерческих банках и до 0,6-1 гривна на наличном рынке. Для евро этот показатель прогнозируется до 0,2 гривны, до 0,8-1 гривна и до 1-1,3 гривна соответственно.

В обменных пунктах разница между курсами продажи 22-28 декабря может составлять 0,3-0,5 гривен для доллара и до 0,5 гривен для евро, в коммерческих банках эта разница прогнозируется 0,1-0,2 гривны для доллара и 0,2-0,3 для евро.

