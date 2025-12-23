ua en ru
Курс долара в обмінниках трохи знизився

Україна, Вівторок 23 грудня 2025 11:35
UA EN RU
Курс долара в обмінниках трохи знизився Фото: Курс долара в обмінниках знизився на 4 копійки (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 23 грудня знизився на 4 копійки порівняно з попереднім робочим днем (22 грудня). Курс євро підріс на 4 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 23 грудня середній курс продажу долара в обмінниках знизився на 4 копійки порівняно з 22 грудня і становить 42,38 гривні, водночас курс євро зріс на таку саму величину і становив 49,90 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,83 гривні (-0,06 гривні), євро - по 49,24 гривні (+0,01 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 22 грудня курс долара перебував на рівні 42,02-42,05 гривні за долар (купівля-продаж), що на 17 копійок нижче за закриття торгової сесії 19 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,41-49,45 гривень, що на 5-7 копійок нижче за курс 19 грудня.

Офіційний курс

22 грудня Нацбанк знизив курс долара на 23 грудня на 10 копійок - до 42,15 гривень. Це суттєве зниження, попередній раз такий рівень курсу був 21 листопада. НБУ знижує курс долара другий день поспіль, з 21 грудня вартість долара знизилася на 18 копійок.

При цьому, офіційний курс євро продовжує зміцнюватися, на 23 грудня вона становить 49,49 гривень, що на 2 копійки більше, ніж у попередній робочий день.

Від початку 2025 року офіційний курс долара зріс на 12 копійок (з 42,03 до 42,15 гривень), а курс євро - на 5,8 гривень (з 43,69 до 49,49 гривень). У 2024 році курс долара зріс на 4 гривні (з 38 до 42 гривень), а євро - на 1,94 гривні (з 41,99 до 43,93 гривні).

