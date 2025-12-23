Курс долара в обмінниках трохи знизився

Курс долара в обмінних пунктах України 23 грудня знизився на 4 копійки порівняно з попереднім робочим днем (22 грудня). Курс євро підріс на 4 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 23 грудня середній курс продажу долара в обмінниках знизився на 4 копійки порівняно з 22 грудня і становить 42,38 гривні, водночас курс євро зріс на таку саму величину і становив 49,90 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,83 гривні (-0,06 гривні), євро - по 49,24 гривні (+0,01 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 22 грудня курс долара перебував на рівні 42,02-42,05 гривні за долар (купівля-продаж), що на 17 копійок нижче за закриття торгової сесії 19 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,41-49,45 гривень, що на 5-7 копійок нижче за курс 19 грудня.