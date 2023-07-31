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Доллар дешевеет после скачка на прошлой неделе: обменники выставили свежий курс

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Украина, Понедельник 31 июля 2023 11:01
Доллар дешевеет после скачка на прошлой неделе: обменники выставили свежий курс Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться. На прошлой неделе курс подскочил на 50 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 31 июля средний курс доллара по Украине упал 5 копеек до 37,75 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 41,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,15 гривен, евро по 41,20 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 31 июля составляет 40,2584 гривен за евро (-0,4644 гривен).

Скачок доллара и реакция НБУ

Напомним, на прошлой неделе курс доллара на наличном рынке вырос примерно на 50 копеек.

Однако в НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке в последние дни абсолютно нормален и что центробанк отслеживает ситуацию.

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что в центробанке не рассматривают "ситуативные коррекции, которые сейчас происходят на наличном рынке, как определенные факторы, заставляющие нас тревожиться, или свидетельство того, что меняется тренд".

По его словам, "ситуация абсолютно устойчивая, контролируемая".

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