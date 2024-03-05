Курс доллара на наличном рынке за последний месяц упал на 0,6%, - НБУ

Данные НБУ свидетельствуют, что курс находится на уровне марта прошлого года.

Пониженный спрос

По данным НБУ, украинцы в феврале сократили покупку долларов в банках до 824,5 млн долларов. Объем покупки упал по сравнению с январем на 25,3%, когда украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (1,103 млрд долларов).

Кроме того, спрос был ниже и на межбанке. НБУ в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,509 млрд долларов. Это минимальный объем с апреля прошлого года.

Повышенный дефицит валюты на межбанке наблюдался в середине февраля, когда официальный курс вырос до максимума в 38,62 грн/доллар.

Однако затем курс начал падать. В итоге официальный курс за месяц вырос на 33 копейки - с 37,87 до 38,20 грн/доллар.

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка.