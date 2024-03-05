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Курс доллара на наличном рынке за последний месяц упал на 0,6%, - НБУ

Фото: Курс доллара в феврале упал до 38,34 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в феврале 2024 года упал на 0,6% до 38,34 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Данные НБУ свидетельствуют, что курс находится на уровне марта прошлого года.

Пониженный спрос

По данным НБУ, украинцы в феврале сократили покупку долларов в банках до 824,5 млн долларов. Объем покупки упал по сравнению с январем на 25,3%, когда украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (1,103 млрд долларов).

Кроме того, спрос был ниже и на межбанке. НБУ в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,509 млрд долларов. Это минимальный объем с апреля прошлого года.

Повышенный дефицит валюты на межбанке наблюдался в середине февраля, когда официальный курс вырос до максимума в 38,62 грн/доллар.

Однако затем курс начал падать. В итоге официальный  курс за месяц вырос на 33 копейки - с 37,87 до 38,20 грн/доллар.

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка.

 

Напомним, средний курс продаж наличного доллара в Украине за 2023 год упал на 5,9% до 37,83 гривен. Курс доллара упал после роста в течение 2022 года на 47,7% - с 27,21 до 40,19 грн/доллар.

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