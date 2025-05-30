Доллар подешевел в конце мая: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины снизился в последний день мая. За месяц курс почти не изменился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 30 мая средний курс продажи доллара в Украине снизился на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 47,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 46,65 гривен.

За май (по сравнению с 30 апреля) курс доллара вырос на 5 копеек, курс евро упал на 30 копеек.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,52-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Официальный курс на 30 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5285 гривен за 1 доллар (-0,0618 грн).

За месяц курс доллара упал на 4 копейки. Курс стабилен в течение четырех месяцев - с начала февраля.

Официальный курс евро составит 46,8026 гривен за 1 евро (-0,2735 грн).