Доллар подешевел в конце мая: какие курсы в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины снизился в последний день мая. За месяц курс почти не изменился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 30 мая средний курс продажи доллара в Украине снизился на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 47,45 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 46,65 гривен.
За май (по сравнению с 30 апреля) курс доллара вырос на 5 копеек, курс евро упал на 30 копеек.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,52-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Официальный курс на 30 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5285 гривен за 1 доллар (-0,0618 грн).
За месяц курс доллара упал на 4 копейки. Курс стабилен в течение четырех месяцев - с начала февраля.
Официальный курс евро составит 46,8026 гривен за 1 евро (-0,2735 грн).
Прогноз курса
Как отметил в комментарии РБК-Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин, традиционно в июне курс доллара в Украине скорее падает, поэтому покупать валюту в этом месяце сомнительно.
"А вот уже июль и август, там так могут быть уже совсем другие тренды", - сказал он.
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