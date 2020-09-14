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На курорті в Болгарії потонув українець

Сонячний берег, Понеділок 14 вересня 2020 18:52
На курорті в Болгарії потонув українець
Фото: український турист потонув у морі (pixabay com)
Автор: РБК-Україна

В Болгарії на курорті Сонячний берег потонув українець. Інцидент стався ще 11 вересня, особу вдалося з'ясувати за декілька днів.

Про це повідомляє місцевий портал news.bg з посиланням на поліцію.

Повідомляється, що 11 вересня на пляж перед готелем "Гларус" море викинуло тіло молодого чоловіка. Як пізніше з'ясувалося, це був 31-річний українець, який прибув на курорт того ж дня.

Тіло доставили до відділення судової медицини університетської лікарні Бургаса. По даній справі порушено досудове провадження.

Нагадаємо, взимку в Грузії в результаті сходження лавини загинув український турист. Він пропав безвісти після сходження двох лавин біля вершини гори Тетнульди. В районі сходження лавини були четверо туристів з Чехії та турист з України, рятувальникам вдалося врятувати тільки громадян Чехії. Тіло українця знайшли через два дні пошуків.

Також взимку 2020 року однією з жертв циклону "Глорія", що вдарив по Іспанії, став громадянин України. На тілі 55-річного українця не було слідів насильства, тому в поліції припустили, що причиною смерті став саме шторм.

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