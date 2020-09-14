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На курорте в Болгарии утонул украинец

Солнечный берег, Понедельник 14 сентября 2020 18:52
На курорте в Болгарии утонул украинец
Фото: украинский турист утонул в море (pixabay com)
Автор: РБК-Украина

В Болгарии на курорте Солнечный берег утонул украинец. Инцидент произошел еще 11 сентября, личность удалось выяснить несколько дней спустя.

Об этом сообщает местный портал news.bg со ссылкой на полицию.

Сообщается, что 11 сентября на пляж перед отелем "Гларус" море выбросило тело молодого человека. Как позже выяснилось, это был 31-летний украинец, который прибыл на курорт в тот же день.

Тело доставили в отделение судебной медицины университетской больницы Бургаса. По данному делу возбуждено досудебное производство.

Напомним, зимой в Грузии в результате схождения лавины погиб украинский турист. Он пропал без вести после схождения двух лавин возле вершины горы Тетнульди. В районе схода лавины были четверо туристов из Чехии и турист из Украины, спасателям удалось спасти только граждан Чехии. Тело украинца нашли спустя два дня поисков.

Также зимой 2020 года одной из жертв обрушившегося на Испанию циклона "Глория" стал гражданин Украины. На теле 55-летнего украинца не было следов насилия, поэтому в полиции предположили, что причиной смерти стал именно шторм.

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