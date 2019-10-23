ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США мають докази військових злочинів Туреччини в Сирії

Новини » В світі    23.10.2019 - 21:16
США мають докази військових злочинів Туреччини в Сирії
Ілюстративне фото (ABC News)

Військові злочини Туреччини були зафіксовані під час військової операції в північному сході Сирії

Спеціальний представник держдепартаменту США з Сирії Джеймс Джеффрі повідомив, що американські військові мають докази військових злочинів Туреччини в Сирії. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, факти військових злочинів були зафіксовані під час військової операції в північному сході Сирії.

"Ми не бачили широко поширених доказів етнічної чистки з боку Туреччини, але були повідомлення про декілька випадків того, що ми вважаємо військовими злочинами", - повідомив Джеффрі.

Спецпредставник США по Сирії зазначив, що офіційні особи Америки вивчають ці повідомлення і зажадали пояснень від уряду Туреччини. Також, за його словами, перевіряється інформація про застосування білого фосфору з боку Туреччини під час операції.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив про створення "безпечної зони" в Сирії. За його словами, в регіоні були дотримані всі вимоги для цього.

Пізніше у США скасували введені санкції проти Туреччини. Трамп повідомив, що він доручив міністру фінансів США скасувати санкції, введені 14 жовтня. При цьому він зазначив, що санкції будуть зняті, якщо не трапиться щось, що США будуть незадоволені.

Сирія перекинула додаткові сили на північ США підтримали план Німеччини щодо Сирії
Новини України СиріяТурцияСполучені Штати Америкивійськові
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся