США мають докази військових злочинів Туреччини в Сирії

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Військові злочини Туреччини були зафіксовані під час військової операції в північному сході Сирії

Спеціальний представник держдепартаменту США з Сирії Джеймс Джеффрі повідомив, що американські військові мають докази військових злочинів Туреччини в Сирії. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, факти військових злочинів були зафіксовані під час військової операції в північному сході Сирії.

"Ми не бачили широко поширених доказів етнічної чистки з боку Туреччини, але були повідомлення про декілька випадків того, що ми вважаємо військовими злочинами", - повідомив Джеффрі.

Спецпредставник США по Сирії зазначив, що офіційні особи Америки вивчають ці повідомлення і зажадали пояснень від уряду Туреччини. Також, за його словами, перевіряється інформація про застосування білого фосфору з боку Туреччини під час операції.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив про створення "безпечної зони" в Сирії. За його словами, в регіоні були дотримані всі вимоги для цього.

Пізніше у США скасували введені санкції проти Туреччини. Трамп повідомив, що він доручив міністру фінансів США скасувати санкції, введені 14 жовтня. При цьому він зазначив, що санкції будуть зняті, якщо не трапиться щось, що США будуть незадоволені.