Курченко може бути замішаний в поставках російського газу до ОРДЛО, - Коболєв

Фото: Андрій Коболєв (metalist.ua)

"Нафтогаз" в частині позовів проти "Газпрому" намагається довести фінансування тероризму

Український олігарх Сергій Курченко може бути причетний до поставок російського газу до окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Про це в інтерв'ю lb.ua заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає РБК-Україна.

Зокрема, Коболєв зазначив, що "Газпром" перестав виставляти українській стороні рахунки за поставки газу на окупований Донбас. Він також додав, що "Нафтогаз" в рамках процесів проти "Газпрому" в частині позовів працює над спробою довести фінансування російською компанією тероризму.

"Фінансування тероризму складно доводити. Тому що необхідно довести, хто саме постачає газ з тієї сторони. За неперевіреними даними, які у нас є, там знову спливає прізвище людини (Сергія Курченка, - ред.), про яку ви говорили. Знаючи юристів "Газпрому", я дуже здивуюся, якщо мені покажуть хоча б один акт, де написано, що "Газпром" поставив газ напряму (колишньому ватажкові "ДНР", - ред.) Захарченку", - додав Коболєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Газпром" збільшив поставки газу на окупований Донбас. За перше півріччя 2018 року поставили 1,534 млрд кубометрів газу, що на 10,4% більше, ніж у I півріччі 2017 року.