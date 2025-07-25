Не покупайте шампуни, если в их составе есть эти 4 вещества: всегда проверяйте!

Чего избегать в средствах

Кокамидопропилбетаин

Трихолог Кэрри Йейтс рассказала, что это распространенный заменитель сульфатов, используемых в средствах для волос. Поэтому даже если на вашем шампуне написано, что он "не содержит сульфатов", он может содержать их.

Это синтетический ингредиент, полученный из кокосового масла, а также диметиламинопропиламина - прозрачной бесцветной жидкости. Хотя он и мягкий, но способствует аллергическим реакциям и раздражению.

Также он может вызвать контактный дерматит, что приводит к агрессивному зуду кожи головы, что может повредить фолликулы.

Хлорид натрия

Хлорид натрия, также известный как соль - это дешевый наполнитель, который, по словам Йейтс, может фактически привести к обезвоживанию и только ухудшить ситуацию для людей с сухой кожей головы.

Его используют, чтобы сделать средства для волос, такие как шампунь, гуще и создать кремообразную текстуру, но он может лишить ваши волосы и кожу головы естественных жиров.

Силиконы

Силиконы используются в средствах для волос для создания защитного слоя на волосах. Однако они также могут закупоривать волосяные фолликулы, если использовать их непосредственно на коже головы.

Если использовать их в качестве кондиционера, они могут утяжелять тонкие, слабые волосы, делая их жирными.

Каменноугольная смола

Каменноугольная смола - еще один популярный ингредиент, используемый в некоторых лечебных шампунях от псориаза кожи головы. Ингредиент содержит полициклические ароматические углеводороды, которые классифицируются как канцерогены.

Ингредиенты, которые действительно полезны для кожи головы

Алоэ вера

Йейтс называет этот ингредиент "целителем" из-за его заживления ран и способности изменять состав коллагена. Он помогает успокоить кожу головы, мгновенно увлажняет и полезен при дерматите.

Масло чайного дерева

Это лечебное масло, которое обладает как антимикробными, так и противовоспалительными свойствами. Оно также действует как идеальное дополнение к традиционным средствам от перхоти.

Масло перечной мяты

Использование этого натурального масла на коже головы может помочь уменьшить зуд, а также освежить кожу головы.

Гамамелис

Это средство помогает уменьшить раздражение и поддерживает надлежащее здоровье фолликулов.