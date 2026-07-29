Покупать второй раз не придется: Ubisoft открыла ПК-версии для игр Xbox

Обладатели отдельных цифровых игр для Xbox смогут бесплатно получить их версии для ПК. Такая возможность появилась благодаря новому партнерству между Ubisoft и Xbox, которое также расширило каталог контента в Xbox на Windows.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз Xbox Wire.
Главное нововведение расширяет возможности кроссплатформенной игры.
Теперь пользователи, которые приобрели или приобретут цифровой тайтл из определенного списка для консолей Xbox, смогут запустить его ПК-версию через клиент Ubisoft Connect без дополнительных затрат.
Все новые цифровые покупки из этого списка будут предоставлять доступ к двум версиям. Игроки, уже имеющие эти игры на своих аккаунтах Xbox, будут получать ПК-копии постепенно - процесс развертывания продлится до 4 августа.
Список игр, участвующих в акции :
Для того чтобы игры появились в медиатеке на ПК, необходимо обновить приложение Ubisoft Connect до новейшей версии.
Разработчики также ответили на главные вопросы пользователей относительно переноса контента и предложений:
Обратного действия нет. Получить бесплатную консольную копию, имея только ПК-версию игры, невозможно - акция работает исключительно в направлении "с Xbox на ПК".
DLC и перенос изданий. Купленные сезонные пропуска (Season Pass) и сюжетные дополнения будут перенесены на ПК-версию автоматически. Проверить содержимое можно на вкладке свойств игры в Ubisoft Connect.
Внутриигровые предметы. Игровая валюта и одноразовые предметы (консюмабли) между платформами не переносятся. Однако в играх с поддержкой кросспрогресса весь заработанный прогресс сохранится.
Дополнительно, сервис Xbox on PC пополнился премиальными изданиями и расширениями для ключевых проектов издателя.
Среди главных хитов, получивших новые контентные наборы, Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Skull and Bones и Prince of Persia: The Lost Crown.