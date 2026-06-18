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Бум ИИ ударил по Apple: гаджеты компании могут резко подорожать

15:13 18.06.2026 Чт
2 мин
Ключевая проблема - в чипах
aimg Ольга Завада
Бум ИИ ударил по Apple: гаджеты компании могут резко подорожать Тим Кук объявил о повышении цен на гаджеты Apple (фото: Unsplash)
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Apple планирует повысить цены на свои продукты из-за стремительного роста стоимости чипов памяти. Вероятно, технологический гигант больше не может сдерживать цены на гаджеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы компании Тима Кука в интервью изданию The Wall Street Journal.

Почему дорожают необходимые запчасти?

Чипы памяти являются критически важными компонентами для любых смарт-устройств. Однако масштабный бум в сфере искусственного интеллекта заставил разработчиков массово скупать "железо". В свою очередь, это привело к серьезному дефициту на рынке.

В результате стоимость оперативной памяти (RAM), которая традиционно считалась одним из самых дешёвых компьютерных компонентов, с октября 2025 года выросла более чем вдвое. Производители оборудования начали перекладывать свои расходы на крупных заказчиков.

Предупреждение от Тима Кука перед уходом

Бывший генеральный директор Apple назвал повышение цен на устройства компании «неизбежным», поскольку текущая ситуация стала критической.

"Мы делаем все возможное, чтобы смягчить последствия колоссального роста затрат, но ситуация стала просто невыносимой. Нам жизненно необходимо, чтобы цены и поставки памяти вернулись к разумным уровням. Это главное", - подчеркнул Кук.

Экс-руководитель техногиганта пока не уточнил, когда именно начнется волна подорожания и какие именно линейки продуктов подорожают первыми.

Также остается загадкой, отразится ли финансовый скачок на стоимости будущего iPhone 18, анонс которого ожидается в сентябре.

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Есть ли надежда на стабилизацию рынка?

Аналитики и потребители все же надеются, что нынешний ажиотаж вокруг ИИ на рынке в конце концов утихнет или, по крайней мере, частично ослабнет, благодаря чему стоимость компонентов снизится.

До традиционного сентябрьского мероприятия Apple остаётся ещё несколько месяцев. Техноэксперты считают, что этого временного окна вполне достаточно для того, чтобы ситуация в отрасли успела нормализоваться.

Если рынок успеет стабилизироваться к началу осени, у Купертино появится шанс сохранить привычные ценовые рамки для своих новых флагманов и защитить кошельки поклонников техники Apple от дополнительных расходов.

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