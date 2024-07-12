Покупаем машину с рук: как проверить подвеску авто

Подержанных автомобилей в Украине сейчас покупается в десять раз больше новых. Среди прочего при покупке машины с рук следует проверять ходовую часть. И рядовому водителю здесь нужно немного дополнительных знаний. Кстати, нижеприведенная информация понадобится и при диагностике собственного авто.

Следует признать, что подвеска и другие системы шасси автомобиля устроены так, что продолжают выполнять свои функции и будучи в очень изношенном состоянии. Но последствия поломки, которая может в конце концов произойти, будут катастрофическими. К счастью, обычно ремонтировать ходовую не так дорого, как, скажем, двигатель или коробку передач. Хотя есть исключения по некоторым моделям и есть случаи, когда ситуацию запустили настолько, что счет за подвеску приближается к половине остаточной стоимости всего авто.

Как диагностировать ходовую авто

Начать надо с того, что ходовая часть имеет много расходных деталей, которые конструкторами сознательно сделаны такими, что их нужно время от времени заменять. Поэтому сам по себе ремонт подвески и шасси является обычным делом, а при покупке главное – выяснить состояние дорогих деталей и узлов. А еще важно сделать ремонт ходовой вовремя, чтобы одна-две изношенные детали не повлекли за собой преждевременный отказ еще нескольких.

Продумайте маршрут тест-драйва раньше времени. Помимо ровного асфальту вам нужны отрезки с поворотами и неровностями, хорошо поможет брусчатка, трамвайные пути и явные выбоины;

На шоссе с ровным профилем автомобиль не должен уклоняться в сторону прямолинейного движения, когда вы ослабляете руки на руле. Если машину тянет в сторону, значит, как минимум нарушены углы установки колес (т.н. сход-развал). Однако вводить в сторону могут и неровно стертые шины, и изношенные шарниры, и погнутые рычаги, а хуже всего – деформированный после древней аварии кузов или, скажем, поврежденный подрамник;

Пока машина катится на небольшой скорости, плавно прижмите педаль тормоза и прислушайтесь: в первый момент в виде щелчка или легкого стука иногда обнаруживают себя люфты в соединениях подвески;

Энергично затормозите со средней скорости (порядка 50 – 60 км/ч) и контролируйте ощущение на руле. Если машину потянет в сторону, значит есть проблемы с тормозными механизмами или их гидроприводом. Также на руле и педали не должно быть заеданий и толчков, потому что это признак проблем в главном цилиндре и маркер деформированных тормозных дисков. Но не спутайте с этими симптомами мелкую вибрацию, которую выдает во время срабатывания ABS. Неприятный металлический скрежет со стороны тормозов свидетельствует об изношенных колодках.

Когда машина стоит на месте с работающим двигателем, нажмите несколько раз на тормозную педаль. Вы должны ощущать каждый раз одинаковое сопротивление, и ход педали по длине тоже не должен меняться.

Если машина вполне исправна, на выбоинах она издает только глухие звуки. Грубые жесткие удары, лязг, звон, вибрации – это ненормально, такую машину нужно показать мастерам СТО для точного диагноза (возможно, на самом деле ничего страшного нет и нужно заменить, скажем, резиновые отбойники);

Чтобы проверить амортизаторы, машину нужно встряхнуть в вертикальном направлении, например, съезжая с низкого бордюра. Авто после этого не должно раскачиваться, колебания должны сразу угаснуть. Также о низкой эффективности амортизаторов могут говорить мелкие стуки на асфальтовых волнах. Однако так же напоминают о себе и изношенные шарниры – шаровые опоры, втулки, сайлент-блоки.

Обязательно проверьте колесные подшипники, потому что у многих моделей они заменяются только в сборе с ступицей и потому стоят немало. Это можно сделать и на слух во время движения, но чтобы отличить их глухое жужжание на фоне шума шин и трансмиссии нужен определенный опыт, а точный диагноз можно поставить, проверив люфт колеса в подшипнике, когда машина поднята на домкрате.

Кратко

Если вы выбираете авто более или менее высокого класса, после собственного отсеивания явно непригодных экземпляров стоит показать выбранный вариант механикам на СТО. Чтобы они дали свой вердикт по поводу остатка ресурса ходовой и состояния основных узлов. Ведь в некоторых моделях подвеска имеет очень дорогие запчасти, да еще устроена так, что ее ремонт подчас требует впечатляющих сумм.