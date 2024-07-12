Купуємо машину з рук: як перевірити підвіску авто

Вживаних автомобілів в Україні зараз купується вдесятеро більше, ніж нових. Серед іншого при покупці машини з рук треба перевіряти ходову частину. І пересічному водієві тут потрібно трохи додаткових знань. До речі, наведена нижче інформація знадобиться і при діагностиці власного авто.

Треба визнати, що підвіска та інші системи шасі автомобіля влаштовані так, що продовжують виконувати свої функції і будучи в дуже зношеному стані. Але наслідки поламки, яка може зрештою статися, будуть катастрофічними. На щастя, зазвичай ремонтувати ходову не так дорого, як скажімо двигун чи коробку передач. Хоча є винятки по деяких моделях, і є випадки, коли ситуацію запустили настільки, що рахунок за підвіску наближається до половини залишкової вартості всього авто.

Як діагностувати ходову авто

Почати треба з того, що ходова частина має багато витратних деталей, які конструкторами свідомо зроблені такими, що їх треба час від часу замінювати. Тому сам по собі ремонт підвіски та шасі є звичайною справою, а при покупці головне – з’ясувати стан найдорожчих деталей та вузлів. А ще важливо зробити ремонт ходової вчасно, щоб одна-дві зношені деталі не потягнули за собою передчасну відмову ще кількох.

Продумайте маршрут тест-драйву завчасно. Крім рівного асфальтуй вам потрібні відрізки з поворотами і нерівностями, добре допоможе бруківка, трамвайні колії і явні вибоїні;

На шосе з рівним профілем автомобіль не має ухилятися в бік від прямолінійного руху, коли ви послабляєте руки на кермі. Якщо машину тягне в сторону, значить, як мінімум порушені кути встановлення коліс (т. зв. сход-розвал). Проте, уводити в бік можуть і нерівно стерті шини, і зношені шарніри, і погнуті важелі, а найгірше – деформований після давньої аварії кузов або, скажімо, пошкоджений підрамник;

Поки машина котиться на невеликій швидкості, плавно притисніть педаль гальма і прислухайтеся: в перший момент у вигляді клацання або легкого стуку іноді виявляють себе люфти в з'єднаннях підвіски;

Енергійно загальмуйте з середньої швидкості (порядку 50 – 60 км/год) і контролюйте відчуття на кермі. Якщо машину потягне в сторону, значить, є проблеми з гальмівними механізмами чи їхнім гідроприводом. Також на кермі і педалі не має бути заїдань і поштовхів, бо це – ознака проблем в головному циліндрі і маркер деформованих гальмівних дисків. Але не переплутайте з цими симптомами дрібну вібрацію, яку видає під час спрацьовування ABS. Неприємний металевий скрегіт з боку гальм свідчить про зношені колодки.

Коли машина стоїть на місці з працюючим двигуном, натисніть кілька разів на гальмівну педаль. Ви повинні відчувати щоразу однаковий опір, і хід педалі по довжині теж не повинен змінюватися.

Якщо машина цілком справна, на вибоїнах вона видає тільки глухі звуки. Грубі жорсткі удари, брязкіт, дзвін, вібрації – це ненормально, таку машину потрібно показати майстрам СТО для точного діагнозу (можливо, насправді нічого страшного немає і треба замінити, скажімо, гумові відбійники);

Щоб перевірити амортизатори, машину потрібно струснути у вертикальному напрямку, наприклад, з’їжджаючи з низького бордюра. Авто після цього не має розгойдуватися, коливання повинні відразу згаснути. Також про низьку ефективність амортизаторів можуть говорити дрібні стуки на асфальтових хвилях. Проте, так само нагадують про себе і зношені шарніри – кульові опори, втулки, сайлент-блоки.

Обов’язково перевірте колісні підшипники, бо у багатьох моделей вони замінюються лише в зборі з маточиною і тому коштують чимало. Це можна зробити і на слух під час руху, але щоб відрізнити їхнє глухе гудіння на фоні шуму шин і трансмісії потрібен певний досвід, а точний діагноз можна поставити, перевіривши люфт колеса у підшипнику, коли машина піднята на домкраті.

Коротко

Якщо ви обираєте авто більш-менш високого класу, після власного відсіювання явно непридатних екземплярів варто показати обраний варіант механікам на СТО. Щоб вони дали свій вердикт щодо залишку ресурсу ходової і стану основних вузлів. Адже в деяких моделях підвіска має дуже дорогі запчастини, та ще й влаштована так, що її ремонт часом потребує вражаючих сум.