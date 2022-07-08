RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Куплений народом Литви безпілотник Bayraktar прибув в Україну

Куплений Литвою безпілотник Bayraktar доставили в Україну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ударний безпілотник Bayraktar з власним ім'ям Vanagas, кошти на який збирали жителі Литви, вже доставили в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter керівника офісу Президента України Андрія Єрмака.

Повідомляється, що литовська армія взяла на себе питання логістики, а Міноборони подбало про контракти на закупівлю, організувало всі юридичні формальності відповідно до законодавчих вимог, щоб дрон зі зброєю міг дістатися до України.

Нагадаємо, в травні Литва оголосила збір коштів на купівлю безпілотника для України. Литовець зібрали 5 млн євро за 3,5 дні. Тоді Туреччина вирішила передати Україні бойовий дрон безкоштовно.

Як повідомлялося раніше, українці за три дні зібрали 600 мільйонів гривень для фонду Сергія Притули, щоб придбати безпілотники для ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БайрактарВторгнення Росії до УкраїниЛитва