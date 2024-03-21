Купил квартиру в Киеве, авто и не только. Задержан экс-чиновник логистики и тыла ВСУ

"При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора задержан бывший начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командование Сил логистики ВСУ в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, уже освобожденный от должности экс-чиновник, являясь лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, приобрел активы на почти 58 млн грн.

"Речь идет об автомобиле Toyota, 2022 года, квартире в г. Киеве, областной базе специального медицинского назначения в Хмельницкой области общей площадью 2022 кв м, 55 земельных участков в разных регионах, а также единственном имущественном комплексе Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

"Сумма незаконно приобретенных средств более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы", - Офис генпрокурора.

В настоящее время производится обыск по месту жительства экс-чиновника. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. На незаконно приобретенные активы судом наложен арест.