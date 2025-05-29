Купил дизель - готовься к сюрпризам: чего ждать неопытному водителю

Среди отличий дизеля от бензинового мотора есть не только позитив, но и моменты, которым владелец бывает не очень рад. Чего у дизеля больше, плюсов или минусов, мы рассмотрим на основе опыта эксплуатации современных моделей.

Насколько весомыми бывают фамильные дизельные проблемы и нельзя ли каким-то образом обойти их, читайте в материале РБК-Украина .

Звук работы

Дизельные авто обычно работают громче, чем бензиновые аналоги. Лишь считанные модели в премиальном сегменте имеют уровень акустического комфорта, приближенный к бензиновым машинам.

В большинстве случаев дизельный двигатель имеет более жесткий звук, особенно до полного прогрева, на холостом ходу и на малых оборотах. А если мотор изношен (газораспределительный механизм, топливная система и т.д.) уровень шума возрастает еще больше.

Скромный аппетит

Дизельные двигатели славятся своей экономичностью. Расход на уровне 5,0 л/100 км может удивить даже опытного водителя, привыкшего к бензиновым автомобилям старых поколений. А при максимально экономной езде на автомобиле среднего класса можно достичь и 4,5-4,8 л/100 км.

Долгий пробег на одном баке

Для вчерашнего владельца бензинового автомобиля станет неожиданностью то, насколько нечасто дизельная машина заезжает на заправку. Хэтчбек С-класса с дизельным мотором может без проблем преодолеть 1000 км на одном баке.

Прихотливость к топливу

Использование дизтоплива ниже стандарта Евро-5 может привести к серьезным проблемам, включая выход из строя катализатора или сажевого фильтра, замена которых стоит сотни евро. Полностью избавиться от забитого сажей фильтра или катализатора уже не так просто, как раньше - придется потратить деньги еще и на изменение программы управления двигателем.

Риск замерзания топлива

Зимой дизельные двигатели требуют особого подхода к выбору топлива. Им необходимо только зимнее дизтопливо, желательно купленное на проверенных АЗС. А на случай вынужденной заправки сомнительным топливом придется возить с собой специальный антигель.

AdBlue: у машины два бака

Так, современные дизельные двигатели приходится заправлять не только дизелем, но и раствором мочевины AdBlue. В этом нуждаются автомобили экологического стандарта Евро-5 и Евро-6, оснащенные системой впрыска мочевины в выхлопную систему. Запаса 10 литров AdBlue обычно хватает на 10 000 км пробега.

Теоретически, эту систему можно демонтировать вместе с катализатором и сажевым фильтром, фактически превратив экостандарт автомобиля в Евро-0. Но, во-первых, такой подход требует вмешательства в электронику двигателя, а во-вторых, такая переделка не совсем правильная с точки зрения закона.

Долговечность двигателя

Дизельные моторы могут без капитального ремонта преодолевать 500-600 тысяч километров. Нынешние бензиновые аналоги, в первую очередь новомодные малообъемные наддувные моторчики (так называемый даунсайз), такого пробега достичь не способны.

Высокая стоимость компонентов

Один из весомых недостатков дизельных двигателей - дороговизна ключевых элементов. Современный дизель имеет турбину, высокотехнологичные форсунки, топливный насос высокого давления, катализатор и сажевый фильтр. Когда придет время ремонта или замены этих деталей, затраты будут ощутимыми.

Да и многие другие запчасти для дизельных версий популярных моделей часто стоят значительно дороже бензиновых аналогов. Речь идет о сцеплении, ШРУСах, подшипниках ступиц - для дизельных авто они должны быть прочнее, а значит и стоят больше. Наконец, аккумулятор для дизеля требует большей мощности, что также увеличивает его цену.

Менее эффективный обогрев салона

Благодаря высокой эффективности дизельного двигателя он выделяет меньше тепла, что влияет на работу системы отопления. Следовательно, у многих дизельных машин в холодную погоду салон прогревается дольше. Поэтому многие авто с дизелем имеют дополнительный электрический подогреватель, который помогает быстрее вывести обогрев на максимальную мощность.

Вкратце

Несмотря на то, что конструкторы упорно пытаются привить дизельным моторам лучшие черты бензиновых и лишить их негативных "фирменных" особенностей, современные дизели все еще далеки от идеала. Но и бензиновым моторам теперь можно предъявить немало претензий. Так что перед выбором типа агрегата надо узнать все нюансы конкретных моделей моторов разных типов и спроектировать их особенности на свои запросы.