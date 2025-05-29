Купив дизель – готуйся до сюрпризів: чого чекати недосвідченому водієві

Серед відмінностей дизеля від бензинового мотора є не тільки позитив, а й моменти, яким власник буває не дуже радий. Чого у дизеля більше, плюсів чи мінусів, ми розглянемо на основі досвіду експлуатації сучасних моделей.

Наскільки вагомими бувають фамільні дизельні проблеми і чи не можна в якійсь спосіб обійти їх, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Звук роботи

Дизельні авто зазвичай працюють голосніше, ніж бензинові аналоги. Лише лічені моделі в преміальному сегменті мають рівень акустичного комфорту, наближений до бензинових машин.

У більшості випадків дизельний двигун має жорсткіший звук, особливо до повного прогріву, на холостому ходу та на малих обертах. А якщо мотор зношений (газорозподільний механізм, паливна система тощо) рівень шуму зростає ще більше.

Скромний апетит

Дизельні двигуни славляться своєю економічністю. Витрата на рівні 5,0 л/100 км може здивувати навіть досвідченого водія, звиклого до бензинових автомобілів старих поколінь. А при максимально ощадливій їзді на автомобілі середнього класу можна досягти і 4,5–4,8 л/100 км.

Довгий пробіг на одному баку

Для учорашнього власника бензинового автомобіля стане несподіванкою те, наскільки нечасто дизельна машина заїжджає на заправку. Хетчбек С-класу з дизельним мотором може без проблем подолати 1000 км на одному баку.

Вибагливість до пального

Використання дизпалива нижче стандарту Євро-5 може призвести до серйозних проблем, включаючи вихід з ладу каталізатора чи сажового фільтра, заміна яких коштує сотні євро. Повністю позбавитися забитого сажею фільтра чи каталізатора вже не так просто, як раніше – доведеться витратити гроші ще й на зміну програми управління двигуном.

Ризик замерзання пального

Взимку дизельні двигуни потребують особливого підходу до вибору пального. Їм необхідне лише зимове дизпаливо, бажано куплене на перевірених АЗС. А на випадок вимушеної заправки сумнівним пальним доведеться возити з собою спеціальний антигель.

AdBlue: у машини два бака

Так, сучасні дизельні двигуни доводиться заправляти не лише дизелем, а й розчином сечовини AdBlue. Цього потребують автомобілі екологічного стандарту Євро-5 та Євро-6, оснащені системою впорскування сечовини у вихлопну систему. Запасу 10 літрів AdBlue зазвичай вистачає на 10 000 км пробігу.

Теоретично, цю систему можна демонтувати разом із каталізатором та сажовим фільтром, фактично перетворивши екостандарт автомобіля на Євро-0. Але, по-перше, такий підхід вимагає втручання в електроніку двигуна, а по-друге, така переробка не зовсім правильна з точки зору закону.

Довговічність двигуна

Дизельні мотори можуть без капітального ремонту долати 500–600 тисяч кілометрів. Теперішні бензинові аналоги, в першу чергу новомодні малооб’ємні наддувні моторчики (так званий даунсайз), такого пробігу досягти не здатні.

Висока вартість компонентів

Один із вагомих недоліків дизельних двигунів – дорожнеча ключових елементів. Сучасний дизель має турбіну, високотехнологічні форсунки, паливний насос високого тиску, каталізатор і сажовий фільтр. Коли прийде час ремонту чи заміни цих деталей, витрати будуть відчутними.

Та і багато яких інших запчастини для дизельних версій популярних моделей часто коштують значно дорожче за бензинові аналоги. Йдеться про зчеплення, ШРУСи, підшипники маточин – для дизельних авто вони мають бути міцнішими, а отже й коштують більше. Нарешті, акумулятор для дизеля потребує більшої потужності, що також збільшує його ціну.

Менш ефективний обігрів салону

Завдяки високій ефективності дизельного двигуна він виділяє менше тепла, що впливає на роботу системи опалення. Відтак, у багатьох дизельних машин в холодну погоду салон прогрівається довше. Тому багато авто з дизелем мають додатковий електричний підігрівач, який допомагає швидше вивести обігрів на максимальну потужність.

Коротко

Попри те, що конструктори наполегливо намагаються прищепити дизельним моторам найкращі риси бензинових і позбавити їх негативних "фірмових" особливостей, сучасні дизелі все ще далекі від ідеалу. Але і бензиновим моторам тепер можна пред’явити чимало претензій. Відтак, перед вибором типу агрегата треба дізнатися всі нюанси конкретних моделей моторів різних типів і спроектувати їхні особливості на свої запити.