Щасливий перейти у "Вест Хем" і кращу лігу в світі, - Ярмоленко
Українець підписав з англійським клубом 4-річний контракт
Український хавбек Андрій Ярмоленко прокоментував свій перехід у "Вест Хем". Про це повідомляється на сайті англійського клубу.
"Звичайно, я дуже щасливий перейти в" Вест Хем ". Це великий клуб з хорошими фанами, я щасливий перейти в АПЛ. Англійська прем'єр-ліга - найкраща ліга в світі. Знаю, що в" Вест Хемі "будується цікавий проект. Команда хоче досягти високих результатів і я радий цьому виклику", - сказав Ярмоленко.
Announcing Yarmolenko... #WelcomeAndriy pic.twitter.com/ZEnkm955sY— West Ham United (@WestHamUtd) July 11, 2018
Українець перейшов в "Вест Хем" з "Боруссії" Дортмунд, підписавши з клубом 4-річний контракт.
Офіційний сайт "молотобійців" вирішив познайомити своїх уболівальників з українським новачком і зібрав сім цікавих фактів про 28-річного вінгера.
Only Andriy Shevchenko has scored more goals for Ukraine... #WelcomeAndriyhttps://t.co/tw18kJ0Fkj— West Ham United (@WestHamUtd) July 11, 2018
Нагадаємо, воротар збірної України Андрій Лунін став гравцем мадридського "Реала".