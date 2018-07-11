Щасливий перейти у "Вест Хем" і кращу лігу в світі, - Ярмоленко

Новини Спорт 11.07.2018 - 16:00
Фото: Андрій Ярмоленко (whufc.com)
Фото: Андрій Ярмоленко (whufc.com)

Українець підписав з англійським клубом 4-річний контракт

Український хавбек Андрій Ярмоленко прокоментував свій перехід у "Вест Хем". Про це повідомляється на сайті англійського клубу.

"Звичайно, я дуже щасливий перейти в" Вест Хем ". Це великий клуб з хорошими фанами, я щасливий перейти в АПЛ. Англійська прем'єр-ліга - найкраща ліга в світі. Знаю, що в" Вест Хемі "будується цікавий проект. Команда хоче досягти високих результатів і я радий цьому виклику", - сказав Ярмоленко.

Українець перейшов в "Вест Хем" з "Боруссії" Дортмунд, підписавши з клубом 4-річний контракт.

Офіційний сайт "молотобійців" вирішив познайомити своїх уболівальників з українським новачком і зібрав сім цікавих фактів про 28-річного вінгера.

Нагадаємо, воротар збірної України Андрій Лунін став гравцем мадридського "Реала".

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Теги:  Ярмоленко,  трансферы,  чемпионат Англии,  Вест Хем  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС