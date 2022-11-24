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Благодарила РФ за свет: полицейскую из Купянска подозревают в госизмене (видео)

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Купянск, Четверг 24 ноября 2022 16:10
Благодарила РФ за свет: полицейскую из Купянска подозревают в госизмене (видео) Фото: полицейскую из Купянска подозревают в госизмене (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Экс-полицейская из Купянска (Харьковская область) перешла на сторону РФ и благодарила оккупантов за предоставленную электроэнергию. За это ей объявили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Бывший дознаватель сектора дознания Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области после оккупации российскими военными г. Купянск перешла на сторону врага", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, чтобы помочь оккупантам построить правоохранительную систему, женщина осуществляла документальное оформление сообщений, заявлений о событиях и преступлениях, а также проводила следственные действия.

Позже она начала работать в "УВД ВГА Харьковской области" и получила должность "руководитель следственного органа - и.о. начальника следственной части". В июне бывшая полицейская предоставила интервью российским СМИ, в котором четко выразила свою позицию, поддерживающую оккупантов. Она поблагодарила Россию за свет, воду и продукты питания.

Женщине заочно сообщили о подозрении в государственной измене. Бывший полицейский может получить пожизненное заключение.

Напомним, что в Харьковской области задержаны двое мужчин, работавших в так называемой "Народной милиции города Изюм" во время оккупации региона.

Правоохранители задержали работника управления образования и директора учебного заведения, после оккупации населенного пункта в Харьковской области перешли на сторону россиян.

Пограничники задержали сторонника оккупантов в Харьковской области. У него обнаружили гранаты и самодельную взрывчатку.

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