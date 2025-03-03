ВСУ уничтожили САУ "Акация" и пункт управления дронами РФ на Краматорском направлении
Украинские пограничники уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" на Краматорском направлении. Также были ликвидированы позиции россиян и самих оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
На видео показано, как пограничники уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", три танка и пункт управления дронов.
Кроме этого удалось уничтожить вражескую пушку, четыре единицы автотранспорта оккупантов, ряд вражеских укрытий и пехоту.
"Такая точная работа операторов ударных дронов подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" в Донецкой области", - подписано видео.
Что известно о САУ "Акация"
САУ 2С3 "Акация" - советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, разработанная на Уральском заводе транспортного машиностроения. Она предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения.
"Акация" оснащена шасси "Объекта 303", разработанным на основе ходовой части пусковой установки ЗРК 2К11 "Круг". Корпус и башня изготовлены из катаной бронированной стали, а в качестве двигателя используется дизельный В-59.
Обстрелы Краматорска
Напомним, российская армия днем вторника, 25 февраля, ударила по частному сектору города Краматорск. По предварительным данным, в результате удара один человек погиб, еще 14 человек получили ранения - среди них четверо детей.
Из-за усиления атак в области продолжается эвакуация мирного населения в более безопасные регионы, где переселенцы получают необходимую помощь.
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