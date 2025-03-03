ВСУ уничтожили САУ "Акация" и пункт управления дронами РФ на Краматорском направлении

Украинские пограничники уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" на Краматорском направлении. Также были ликвидированы позиции россиян и самих оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

На видео показано, как пограничники уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", три танка и пункт управления дронов.

Кроме этого удалось уничтожить вражескую пушку, четыре единицы автотранспорта оккупантов, ряд вражеских укрытий и пехоту.

"Такая точная работа операторов ударных дронов подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" в Донецкой области", - подписано видео.

Что известно о САУ "Акация"

САУ 2С3 "Акация" - советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, разработанная на Уральском заводе транспортного машиностроения. Она предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения.

"Акация" оснащена шасси "Объекта 303", разработанным на основе ходовой части пусковой установки ЗРК 2К11 "Круг". Корпус и башня изготовлены из катаной бронированной стали, а в качестве двигателя используется дизельный В-59.