"Приземлили" пять БПЛА-разведчиков. Украинские бойцы уничтожили дроны россиян
ВСУ уничтожили пять вражеских БПЛА в Донецкой области. Сбитые дроны использовались оккупантами для разведки и передачи видеоинформации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
В Донецкой области бойцы Non-Stop Group 2-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ "Омега" успешно уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.
В частности, были сбиты четыре беспилотника Zala и один "Орлан". Оккупанты использовали эти дроны для ведения разведки и передачи видеоинформации, что создает значительную угрозу как для украинских военных, так и для гражданских лиц.
Этот результат стал возможным благодаря профессионализму и мастерству украинских военных.
Бои за Донецкую область
На Покровском направлении украинские защитники успешно отбили 27 штурмовых атак врага вблизи Новой Полтавки, Тарасовки, Елизаветовки, Луча, Котляровки, Надиевки, Покровска, Песчаного, Удачного, Преображенки, Богдановки, Андреевки и Улаклов.
Враг также проводил наступательные действия на других направлениях. На Купянском направлении агрессор совершил три атаки вблизи Новоосиново и Загрызово, но потерпел поражение.