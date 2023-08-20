Россияне весь день обстреливают Купянск: есть раненые, среди них фельдшер

Российские войска в течение дня обстреливают жилые дома в Купянске Харьковской области. Известно о десяти раненых, среди которых есть фельдшер экстренной медицинской помощи.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Враг весь день наносит артиллерийские удары по Купянску. По предварительным данным, в результате попадания в жилую часть города ранены 10 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Синегубов.

Фото: россияне обстреляли Купянск (t.me/synegubov)

По его данным, во время оказания помощи пострадал 35-летний фельдшер экстренной медицинской помощи.

Кроме того, в городе повреждены нежилые здания и автомобили.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты почти каждый день наносят удары по населенным пунктам региона. Чаще всего под огонь попадают расположенные вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Как писал председатель Харьковской областной военной администрации, в результате сегодняшних обстрелов Купянска, один из гражданских получил тяжелые ранения. Медики борются за его жизнь.

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