Кума Гринкевича будут судить за участие в схеме с закупками для ВСУ на 1 млрд гривен

Государственное бюро расследований завершило следствие по делу о поставках некачественного военного снаряжения для Минобороны на более чем 1 миллиард гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Работники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении сообщника львовского бизнесмена, который организовал поставки некачественного военного снаряжения для Министерства обороны Украины на более 1,16 млрд гривен.
Из-за того, что фигурант масштабного коррупционного дела скрывается за границей, дело в отношении него было выделено в отдельное производство.
В ГБР не сообщают имя подсудимого, но отмечают, что он был близким другом детства львовского бизнесмена и его кумом. Сейчас, по информации следователей, он скрывается в столице Австрии - Вене.
Однако источники РБК-Украина подтвердили, что дело касается кума львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.
Сообщается, что в феврале 2024 года суд заочно арестовал подозреваемого, а сейчас он объявлен в международный розыск через Интерпол.
Напомним, что в конце 2023 года ГБР возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для Вооруженных Сил Украины.
Компании Гринкевича тогда выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды на более 1,16 млрд грн. В декабре 2023 года ГБР уже задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку.
После этого правоохранители продолжили проверять причастность бывших должностных лиц Минобороны к сделкам, связанным с компаниями Игоря Гринкевича.
Подробнее о деле и семье Гринкевичей - читайте в материале РБК-Украина.
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