Кума Гринкевича будут судить за участие в схеме с закупками для ВСУ на 1 млрд гривен

Государственное бюро расследований завершило следствие по делу о поставках некачественного военного снаряжения для Минобороны на более чем 1 миллиард гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Работники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении сообщника львовского бизнесмена, который организовал поставки некачественного военного снаряжения для Министерства обороны Украины на более 1,16 млрд гривен.

Из-за того, что фигурант масштабного коррупционного дела скрывается за границей, дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

В ГБР не сообщают имя подсудимого, но отмечают, что он был близким другом детства львовского бизнесмена и его кумом. Сейчас, по информации следователей, он скрывается в столице Австрии - Вене.

Однако источники РБК-Украина подтвердили, что дело касается кума львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

Сообщается, что в феврале 2024 года суд заочно арестовал подозреваемого, а сейчас он объявлен в международный розыск через Интерпол.