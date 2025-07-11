Кума Гринкевича судитимуть за участь у схемі з закупівлями для ЗСУ на 1 млрд гривень
Державне бюро розслідувань завершило слідство у справі щодо постачання неякісного військового спорядження для Міноборони на понад 1 мільярд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо спільника львівського бізнесмена, який організував постачання неякісного військового спорядження для Міністерства оборони України на понад 1,16 млрд гривень.
Через те, що фігурант масштабної корупційної справи переховується за кордоном, справа щодо нього була виділена в окреме провадження.
В ДБР не повідомляють ім'я підсудного, але зауважують, що він був близьким другом дитинства львівського бізнесмена та його кумом. Зараз, за інформацією слідчих, він переховується у столиці Австрії - Відні.
Проте джерела РБК-Україна підтвердили, що справа стосується кума львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.
Повідомляється, що у лютому 2024 року суд заочно арештував підозрюваного, а наразі він оголошений в міжнародний розшук через Інтерпол.
Хід справи Гринкевича
Нагадаємо, що наприкінці 2023 року ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для Збройних Сил України.
Компанії Гринкевича тоді виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,16 млрд грн. У грудні 2023 року ДБР вже затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар.
Після цього правоохоронці продовжили перевіряти причетність колишніх посадовців Міноборони до оборудок, пов'язаних з компаніями Ігоря Гринкевича.
Детальніше про справу та родину Гринкевичів - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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