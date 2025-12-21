Культурное наследие или жестокость: почему животные до сих пор выступают в Национальном цирке

Использование животных в цирковых программах в Украине не запрещено полностью и происходит в рамках действующего законодательства. Именно этим объясняют участие животных в спектаклях Национального цирка Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор цирка Владислав Корниенко .

Что позволяет закон

По словам Корниенко, речь идет не о полноценных шоу с животными, а об ограниченном использовании отдельных видов, которые не подпадают под запрет. Все животные постоянно проживают в Киеве, находятся под ветеринарным наблюдением, получают лечение и питание.

Он отметил, что цирк постепенно минимизирует участие животных в программах, а их изображения больше не используют в рекламе

Сейчас в Национальном цирке содержат голубей, дикобраза, бобра, кроликов, свинью, а также пять тигров и семь лошадей. По словам директора, все тигры и лошади родились и выросли в цирке, новых животных заведение не покупает.

Финансирование и содержание

Содержание животных обходится цирку до 7 млн гривен в год. Эта сумма включает питание, лечение, ветеринарное обслуживание и зарплаты персонала. На еду ежегодно тратят около 3-4 млн гривен. Государство, по словам Корниенко, покрывает лишь 40-50% общих расходов цирка, в основном на зарплаты и коммунальные услуги.

В начале полномасштабного вторжения работникам цирка даже приходилось самостоятельно искать еду для животных в деоккупированных населенных пунктах Киевской области.

Возможен ли полный запрет

Директор цирка считает, что вопрос полного запрета животных в цирке пока не стоит. Он отмечает, что цирковое искусство является частью украинского культурного наследия, которое имеет глубокие исторические корни еще со времен Киевской Руси.

По его словам, дискуссии вокруг животных в цирке часто имеют манипулятивный характер, тогда как в реальной жизни замечания со стороны зрителей относительно участия животных являются единичными.