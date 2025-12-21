Культурное наследие или жестокость: почему животные до сих пор выступают в Национальном цирке
Использование животных в цирковых программах в Украине не запрещено полностью и происходит в рамках действующего законодательства. Именно этим объясняют участие животных в спектаклях Национального цирка Украины.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор цирка Владислав Корниенко.
Что позволяет закон
По словам Корниенко, речь идет не о полноценных шоу с животными, а об ограниченном использовании отдельных видов, которые не подпадают под запрет. Все животные постоянно проживают в Киеве, находятся под ветеринарным наблюдением, получают лечение и питание.
Он отметил, что цирк постепенно минимизирует участие животных в программах, а их изображения больше не используют в рекламе
Сейчас в Национальном цирке содержат голубей, дикобраза, бобра, кроликов, свинью, а также пять тигров и семь лошадей. По словам директора, все тигры и лошади родились и выросли в цирке, новых животных заведение не покупает.
Финансирование и содержание
Содержание животных обходится цирку до 7 млн гривен в год. Эта сумма включает питание, лечение, ветеринарное обслуживание и зарплаты персонала. На еду ежегодно тратят около 3-4 млн гривен. Государство, по словам Корниенко, покрывает лишь 40-50% общих расходов цирка, в основном на зарплаты и коммунальные услуги.
В начале полномасштабного вторжения работникам цирка даже приходилось самостоятельно искать еду для животных в деоккупированных населенных пунктах Киевской области.
Возможен ли полный запрет
Директор цирка считает, что вопрос полного запрета животных в цирке пока не стоит. Он отмечает, что цирковое искусство является частью украинского культурного наследия, которое имеет глубокие исторические корни еще со времен Киевской Руси.
По его словам, дискуссии вокруг животных в цирке часто имеют манипулятивный характер, тогда как в реальной жизни замечания со стороны зрителей относительно участия животных являются единичными.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что недавно в Хмельницком из реабилитационного центра для диких животных сбежали две львицы. Одну из них нашли почти сразу, другую оперативно разыскала полиция. После инцидента погибли другие животные.
По предварительным данным, замки на вольере могли взломать неизвестные, в результате инцидента погибли другие животные. Полиция, ГСЧС и прокуратура проводят расследование.