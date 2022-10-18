Кулеба: Украина официально попросит Израиль о передаче систем ПВО

"Сегодня Украина пришлет официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы ПВО и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий", - отметил министр.

По словам Кулебы, он также уже обратился к странам Евросоюза и США с соответствующей просьбой о системах ПВО.

"Мы не видим никаких объективных причин, почему это не должно происходить (сотрудничество с Израилем в сфере ПВО - ред.), но это не происходит. Иран - это красная линия для Израиля. И когда Иран стал соучастником преступления агрессии против Украины, я думаю, кто-нибудь в Израиле, кто еще имеет какие-то колебания относительно помощи Украины, эти колебания должны развеяться. Мы будем работать над этим с израильскими партнерами", - подчеркнул Кулеба.

Он также добавил, что если политика Израиля состоит в противодействии Ирану, то сейчас самое время открыто поддерживать Украину.