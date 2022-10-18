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Кулеба: Украина официально попросит Израиль о передаче систем ПВО

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина уже сегодня, 18 октября, официально обратится к Израилю с просьбой начать поставки систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Сегодня Украина пришлет официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы ПВО и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий", - отметил министр.

По словам Кулебы, он также уже обратился к странам Евросоюза и США с соответствующей просьбой о системах ПВО.

"Мы не видим никаких объективных причин, почему это не должно происходить (сотрудничество с Израилем в сфере ПВО - ред.), но это не происходит. Иран - это красная линия для Израиля. И когда Иран стал соучастником преступления агрессии против Украины, я думаю, кто-нибудь в Израиле, кто еще имеет какие-то колебания относительно помощи Украины, эти колебания должны развеяться. Мы будем работать над этим с израильскими партнерами", - подчеркнул Кулеба.

Он также добавил, что если политика Израиля состоит в противодействии Ирану, то сейчас самое время открыто поддерживать Украину.

Напомним, ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал предоставить Украине такую же военную помощь, которую она получает от США и НАТО.

Также мы писали, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в Израиле пока нет политического решения о предоставлении Украине летальной помощи.

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ИзраильДмитрий КулебаМЗСПВО